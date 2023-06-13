A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Yayınlanma: 13.06.2023 - 08:17

Güncelleme: 13.06.2023 - 08:17

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz, takım konuşmasına Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederek başladı. Alman teknik adam yönetiminde günün ilk çalışmasını saat 11.00’de gerçekleştiren milliler, ilk 15 dakikası basına açık olan akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve dar alan oyunlarıyla devam etti.

İdmanın son bölümde ise hücum varyasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi.

HAKAN İZİNLİ, ÇAĞLAR BİREYSEL ÇALIŞTI

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşan İtalyan ekibi İnter forması giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu izinli olduğu için antrenmana katılmazken, sağ arka adalesinde sakalığı bulunan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalıştı.

İRFAN CAN, ARDA VE FERDİ’DEN YENİLEME ÇALIŞMASI

Dün akşam İzmir’de oynanan Türkiye Kupası final mücadelesinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin milli futbolcuları İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı.



A Milli Takım’dan ayrılarak Bayern Münih’de göre başlayan kaleci antrenörü Michael Rechner’in yerine Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın kaleci antrenörü Stefen Krebs, haziran kampı için A Milli Takım teknik ekibine katıldı. Milli takımda ilk antrenmanına çıkan Krebs'in, A Milli Takım'da kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile birlikte görev yapacağı öğrenildi.



Öte yandan kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.