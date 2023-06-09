Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Son dakika... A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.
İşte teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya davet edilen isimler:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Umut Nayir, Umut Bozok.
İşte A Milli Takım kadrosu:
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