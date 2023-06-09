Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Son dakika... A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:20
Son dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.

İşte teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya davet edilen isimler:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Umut Nayir, Umut Bozok.

İşte A Milli Takım kadrosu:


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