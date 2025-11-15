Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

15.11.2025 16:46:00
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bulgaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadroda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

4 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir maç kadrosuna alınmadılar.

İlgili Konular: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #2026 Dünya Kupası Elemeleri