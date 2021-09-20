A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz bugün resmi imzayı atıyor
A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne gelen Stefan Kuntz'un saat 15.00'te resmi imzayı atması bekleniyor.
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının sonra A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'u taşıyan Frankurt şehrinden kalkan uçak İstanbul Havalimanı'na dün akşam indi.
Kuntz'u Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi karşıladı.
Alanda herhangi bir açıklamada bulunmayan 58 yaşındaki teknik adam, bugün saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Sonrasında tekrar ülkesine dönecek olan Kuntz, perşembe günü yardımcılarıyla beraber İstanbul'a gelerek çalışmalarına başlayacak.
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