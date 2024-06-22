A Milli Futbol Takımı'nda Samet Akaydin'den inanılmaz hata!
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı gol ile 2-0 geriye düştü.
A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.
SAMET KENDİ KALESİNE ATTI
Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.
Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.
Samet Akaydin’in kendi kalesine attığı gol ile fark ikiye çıktı.pic.twitter.com/ZLgYBm4zAz— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) June 22, 2024
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