Portekiz maçı öncesi... Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü!

EURO 2024 F Grubu'nda oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçına saatler kala Almanya'da Türk taraftarların coşkusu giderek artıyor.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:23
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A Milli Takım'ın EURO 2024'te Portekiz'e karşı oynayacağı maç öncesi Türk taraftarlar çoşkulu bir şekilde maç saatini bekliyor.

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı yürüyüşte Dortmund sokakları kırımzı-beyaza büründü. Ay-Yıldızlı taraftarlar, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı eşliğinde müsabakayı bekliyor.


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