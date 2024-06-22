Umudumuz son maça kaldı: Türkiye 0-3 Portekiz

Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:03

Güncelleme: 22.06.2024 - 20:58

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dortmund'da oynanan maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Portekiz'in gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin (Kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes attı.

GRUPTAN ÇIKMA ÜMİDİ SON MAÇA KALDI

A Milli Takım'da 25. dakikada sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü. Samet Akaydin ise 75'te sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, F grubunda ikinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz ise 6 puanla grupta birinci sırada yer aldı. Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz ise gruptaki bir sonraki maçında aynı gün Gürcistan ile karşılaşacak.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Portekiz (6 puan)

Türkiye (3 puan)

Çekya (1 puan)

Gürcistan (1 puan)