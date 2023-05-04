A Milli Futbol Takımı'nda şok iddia: Stefan Kuntz gitti, Abdullah Avcı yolda

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki federasyonun, Alman hoca yerine Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:12
A Milli Futbol Takımı'nda şok iddia: Stefan Kuntz gitti, Abdullah Avcı yolda
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Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, sürpriz bir karara imza attı.

TFF'nin, son dönemde alınan olumsuz neticelerin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

Stefan Kuntz

ALTERNATİFİ BULUNDU

Başkan Büyükekşi’nin birçok yeni teknik direktör alternatifi varken tercihini geçen sezon Trabzonspor’u şampiyon yapan ve bir süre önce bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Abdullah Avcı’dan yana kullandığı öne sürüldü. TFF’nin, tecrübeli hocayla prensipte el sıkıştığı ancak resmi imzaların henüz atılmadığı iddia edildi.

Abdullah Avcı

BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ SÜRPRİZ HAMLE

İddiaya göre, Avcı’nın göreve gelmesi halinde ekibinde Burak Yılmaz’ın da olacak. TFF’nin 22 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine kısa süre kala Mehmet Büyükekşi’nin teknik direktör değişimine imza atması şaşkınlık yarattı. Büyükekşi, 22 Haziran’da yeniden başkan adayı olacağını açıklamıştı.

Mehmet Büyükekşi


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