A Milli Futbol Takımı'nda şok iddia: Stefan Kuntz gitti, Abdullah Avcı yolda
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki federasyonun, Alman hoca yerine Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi.
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, sürpriz bir karara imza attı.
TFF'nin, son dönemde alınan olumsuz neticelerin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü.
Stefan Kuntz
ALTERNATİFİ BULUNDU
Başkan Büyükekşi’nin birçok yeni teknik direktör alternatifi varken tercihini geçen sezon Trabzonspor’u şampiyon yapan ve bir süre önce bordo-mavili kulüple yollarını ayıran Abdullah Avcı’dan yana kullandığı öne sürüldü. TFF’nin, tecrübeli hocayla prensipte el sıkıştığı ancak resmi imzaların henüz atılmadığı iddia edildi.
Abdullah Avcı
BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖNCESİ SÜRPRİZ HAMLE
İddiaya göre, Avcı’nın göreve gelmesi halinde ekibinde Burak Yılmaz’ın da olacak. TFF’nin 22 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine kısa süre kala Mehmet Büyükekşi’nin teknik direktör değişimine imza atması şaşkınlık yarattı. Büyükekşi, 22 Haziran’da yeniden başkan adayı olacağını açıklamıştı.
Mehmet Büyükekşi
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Avantaj Gaziantep'in!
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- ‘İllet-işim’ başkanlığı!
- Kıvanç Tatlıtuğ'un başına talih kuşu...
- AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı
- Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye çağrı
- Cumhur'da 'artı bir gerilimi'