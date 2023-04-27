Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Novara başkanı ile kavga etti

İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un, kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile maç sonrası tartışma yaşadığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:07
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Novara başkanı ile kavga etti
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İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen Ebrar Karakurt, iddiaya göre başkan Gianvittorio Leonardi ile tartıştı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği İtalya Serie A1 Ligi yarı final serisi 1. maçının ardından koridorlarda tartışma yaşandı. Kulüp başkanı Leonardi, Ebrar Karakurt'u profesyonel olmamakla suçladı. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.

Ebrar Karakurt

İkili arasında hoş olmayan sözlerin söylendiği ve bu tartışmanın basın toplantısı odasının yanında olduğu için tüm medyanın da duyduğu öne sürüldü.

Novara Kulübü'nün kaderi belirleyecek ikinci maç öncesi Ebrar Karakurt ile ilgili bir karar verebileceği de belirtildi.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Mayıs 2021'de VakıfBank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya 2 yıllık sözleşme ile transfer olan 23 yaşındaki milli pasör çaprazı Ebrar Karakurt'un önümüzdeki sezon Rusya takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a gitmesi bekleniyor.


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