A Milli Futbol Takımı'ndan kötü prova: Tarihte 3. kez...

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı, tarihinde üçüncü kez 6-1'lik skorla yenilmiş oldu.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:29
A Milli Futbol Takımı'ndan kötü prova: Tarihte 3. kez...
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Avusturya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde ikisi penaltıdan olmak üzere 4 gol daha gördü.

Dört gün önce de Macaristan'a deplasmanda 1-0 kaybeden Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti.

SON İKİ MAÇINI KAYBETTİ

A Milli Takım'ın 6-1'lik Avusturya mağlubiyeti, 101 yıllık tarihinde oynadığı 624 karşılaşmada 5 ve üzeri fark yediği 15. karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Vincenzo Montella yönetiminde ilk 4 maçında yenilgi görmeyen Türkiye, Macaristan'ın ardından Avusturya'ya da kaybederek son iki maçında mağlup oldu.

Son 2 maçında kalesinde 7 gol gören ay-yıldızlı ekibin bu müsabakalardaki tek golünü ise Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti.

ÜÇÜNCÜ KEZ 6-1'LİK YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez bir karşılaşmadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tarihinde 6-1'lik ilk yenilgisini 12 Eylül 1926'da Polonya ile İstanbul'da oynadığı özel maçta yaşayan ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül 2021'de Hollanda ile deplasmanda yapılan müsabakayı da aynı skorla yitirmişti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Hollanda karşısında yaşanan yenilgi, ay-yıldızlı takımın 31 yıl sonraki en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, Hollanda maçından önceki en farklı yenilgisini ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 17 Ekim 1990'da Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti karşısında 5-0'lık sonuçla yaşamıştı.


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