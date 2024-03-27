Avusturya'da kara gece: Millilerden çok kötü prova...
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.
Liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Ernest-Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 6-1 kaybederken, millilerimizin tek golünü 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti.
Avusturya'nın 59. dakikada Gregoritsch ve 78. dakikada Baumgartner ile bulduğu goller penaltı atışları sonrası geldi.
İlk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılırken Avusturya galibiyet serisini 5 maça yükseltmiş oldu.
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