Milli takım ağır yenilgi almıştı: Maç sonrası Mehmet Büyükekşi'ye büyük tepki!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:51

Güncelleme: 27.03.2024 - 11:08

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maç sonrası, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Türk taraftarlar tepki gösterdi ve istifa çağrısı yaptı.

Avusturya'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan hazırlık maçında, binlerce Türk vatandaşı tribündeki yerini aldı ve milli takımı destekledi. Millilerin ağır yenilgisiyle sonuçlanan maçın ardından, bazı taraftarlar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Türk futbolunda her gün yeni bir skandal yaşanırken, birçok kulübün istifasını istediği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olan tepkiler de dinmiyor. Büyükekşi, eşiyle birlikte gittiği maçın ardından, stattan taraftarların arasından geçerken görüldü.

"SATTINIZ ÜLKEYİ, SATTINIZ"

Sosyal medyada yayınlanan videoda, bir taraftarın "Beşiktaş ile ne alıp veremediğin var senin ya?" dediği duyuldu. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosuna dahil edildikten sonra Ümit Milli Takıma geri yollanması gündem olmuştu.

Taraftarların kendisini fark etmesiyle hızlı şekilde olay yerinden ayrılmaya çalışan Büyükekşi'ye, tepki gösterenlerin sayısı da aynı hızda arttı. Bazı taraftarlar, "İstifa", "Büyükekşi defol git" diye bağırırken, bir kişinin "Sattınız ülkeyi, sattınız" dediği duyuldu.