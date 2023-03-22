A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 macerası başlıyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) macerasına başlıyor. A Milli Futbol Takımı Almanya'da düzenlenecek finallere katılmak için oynanan eleme maçlarından ilkine 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan karşısında çıkacak.
2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
İLK MAÇ ERMENİSTAN İLE
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.
Stefan Kuntz
Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
- C Grubu
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
- H Grubu
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
- J Grubu
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda
24 Mart Cuma:
- B Grubu
22.45 Fransa-Hollanda
22.45 Cebelitarık-Yunanistan
- E Grubu
22.45 Çekya-Polonya
22.45 Moldova-Faroe Adaları
- F Grubu
22.45 İsveç-Belçika
22.45 Avusturya-Azerbaycan
- G Grubu
20.00 Bulgaristan-Karadağ
22.45 Sırbistan-Litvanya
25 Mart Cumartesi:
- A Grubu
17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 İspanya-Norveç
- D Grubu
20.00 Ermenistan-TÜRKİYE
22.45 Hırvatistan-Galler
- I Grubu
20.00 Belarus-İsviçre
20.00 İsrail-Kosova
22.45 Andorra-Romanya
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