A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunu duyurdu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Umut Nayir (Ümraniyespor) ve Mehmet Can Aydın (Schalke 04), aday kadroya ilk kez alındılar.
A Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:
KALECİ: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır
SAVUNMA: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu
FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.
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