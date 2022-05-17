A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girecek
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Bolu'da kamp çalışması gerçekleştirecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 26 Mayıs Perşembe günü Bolu'daki çalışmalarına başlayacak. Millilerin hazırlık kampı, 20 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın Bolu'daki kamp kadrosuna şu oyuncular dahil edildi:
Melek Uzunoğlu, İlayda Güner (Beşiktaş HDI Sigorta), Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), İnci Güçlü (Çankaya Üniversitesi), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe Safiport), Merve Aydın, Sude Yılmaz (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens).
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan milli takım; Polonya, Slovenya ve Arnavutluk ile mücadele ediyor. Gruptaki ilk 2 maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, ilk sırada yer alıyor.
Elemelerin ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yenen milli takım, ikinci karşılaşmada ise Polonya'yı Kocaeli'de 52-41 mağlup etti. Milliler, 24 Kasım'da Arnavutluk, 27 Kasım'da ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Elemelerde 8'i dörtlü, 2'si ise üçlü olmak üzere 10 grupta 38 takım yer alıyor. Ev sahibi ülkeler İsrail ve Slovenya'nın doğrudan katılacağı organizasyonda 10 grup birincisi ve 4 en iyi grup ikincisi de yer alacak. Dört takımın yer aldığı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçların sonucu dikkate alınmayacak.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2