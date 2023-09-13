A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:18
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında geriledi
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 14. basamağa geriledi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrası dünya sıralaması güncellendi.

409,5 puanı bulunan A Milli Takım, üç sıra gerileyerek 14'üncülüğe yerleşti.

ABD, Çin ve Avustralya'nın ilk üç sırayı paylaştığı listede, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Belçika, 654,6 puanla altıncı sıraya çıktı.


Player Alanı
a milli kadın basketbol takımı Potanın Perileri FIBA dünya sıralaması

En Çok Okunan Haberler