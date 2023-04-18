A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda bir isim aday kadrodan çıkarıldı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:32

Güncelleme: 18.04.2023 - 16:32

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran'da Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde sezonu tamamlayan oyuncularla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Melek Uzunoğlu'nun sakatlığı nedeniyle geniş aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Türkiye, şampiyonada Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile D Grubu'nda mücadele edecek.