A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı tek golle geçti
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.
Puanını 6'ya çıkaran Türkiye, grubundaki 4. maçında 4 Haziran Salı günü Bakü'de Azerbaycan'ın konuğu olacak.
Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- Asgari ücrete 'ara zam' gelmezse ne olur?
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Yurttaş Özel'i nasıl değerlendiriyor?
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor