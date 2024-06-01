A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:17
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı tek golle geçti
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. 

Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

Puanını 6'ya çıkaran Türkiye, grubundaki 4. maçında 4 Haziran Salı günü Bakü'de Azerbaycan'ın konuğu olacak.

Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.


2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri haberleri A Milli Kadın Futbol Takımı haberleri Azerbaycan haberleri

İlgili Haberler

EURO 2025 yolunda kritik galibiyet: A Milli Kadın Futbol Takımımız, geriden gelip kazandı!

EURO 2025 yolunda kritik galibiyet: A Milli Kadın Futbol Takımımız, geriden gelip kazandı!
EURO 2025 Elemeleri kuraları çekildi: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

EURO 2025 Elemeleri kuraları çekildi: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması: 'O küfürlü şarkıyı...'

Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması: 'O küfürlü şarkıyı...'
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ölü

Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ölü
Prof. Dr. Sözbilir'den kritik uyarı: 'Fayın kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Prof. Dr. Sözbilir'den kritik uyarı: 'Fayın kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir'
Su tankeri ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Su tankeri ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı!
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!
CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı
Son bilet sahibini buldu! Bodrum FK Süper Lig'de!

Son bilet sahibini buldu! Bodrum FK Süper Lig'de!
Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…

Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…