EURO 2025 yolunda kritik galibiyet: A Milli Kadın Futbol Takımımız, geriden gelip kazandı!
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan ile karşılaştı.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Kadın Milli Takımımız 2-1 kazandı.
Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Ece Türkoğlu ve 87. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Macaristan'ın tek golü 45+2'nci dakikada Diana Csanyi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kadın Milli Takımımız, puanını 3 yaptı. Macaristan ise 1 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada milliler, evinde Azerbaycan ile karşılaşacak. Macaristan, İsviçre deplasmanına gidecek.
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