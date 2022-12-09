A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA'nın hazırladığı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 64. oldu.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 20:16
A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi
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FIFA'nın ekim ayından sonra ilk kez güncellediği dünya sıralamasına göre, puan bazında en büyük yükselişi, Türkiye (+10.23 puan) yaşadı.

Milliler, uluslararası maçlarda aldıkları başarılı sonuçların ardından toplamda 1383.24 puana ulaştı ve sıralamada 3 basamak çıkarak 64'üncülüğe yerleşti.

Sıralamanın zirvesinde 2017'den bu yana kalmaya devam eden ABD'yi, İsveç'i geçerek bir basamak yükselen Almanya, ikinci sıradan takip etti.

Sıralamanın ilk 10'unda, şu takımlar yer alıyor:

1. ABD 

2. Almanya 

3. İsveç 

4. İngiltere 

5. Fransa 

6. Kanada

7. İspanya 

8. Hollanda 

9. Brezilya

10. Güney Kore 

64. TÜRKİYE 


A Milli Kadın Futbol Takımı türkiye FIFA

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