A Milli Kadın Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 64'üncülüğe yükseldi
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA'nın hazırladığı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 64. oldu.
FIFA'nın ekim ayından sonra ilk kez güncellediği dünya sıralamasına göre, puan bazında en büyük yükselişi, Türkiye (+10.23 puan) yaşadı.
Milliler, uluslararası maçlarda aldıkları başarılı sonuçların ardından toplamda 1383.24 puana ulaştı ve sıralamada 3 basamak çıkarak 64'üncülüğe yerleşti.
Sıralamanın zirvesinde 2017'den bu yana kalmaya devam eden ABD'yi, İsveç'i geçerek bir basamak yükselen Almanya, ikinci sıradan takip etti.
Sıralamanın ilk 10'unda, şu takımlar yer alıyor:
1. ABD
2. Almanya
3. İsveç
4. İngiltere
5. Fransa
6. Kanada
7. İspanya
8. Hollanda
9. Brezilya
10. Güney Kore
64. TÜRKİYE
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