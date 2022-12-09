Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu Dünya Kupası'nda 24. oldu
Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Almanya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nı 24. sırada tamamladı.
Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Almanya etabı yapılan yarışlarla sürdü.
Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Titisee-Neustadt Kasabası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar yarıştı.
Elemelerdeki 132 metrelik atlayışıyla finale kalmaya hak kazanan Fatih Arda, finalde 124,5 metre atlayarak şu ana kadarki en iyi derecesini elde etti. Fatih Arda, toplam 224,4 puanla organizasyonu 24. sırada tamamladı.
Muhammet İrfan Çintimar ise 96.5 metrelik atlayışla finallere çıkma başarısı gösteremedi.
Organizasyonun Almanya etabı 11 Aralık Pazar günü tamamlanacak.
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