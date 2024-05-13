A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı
FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu açıklandı.
Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya’da açıyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL’de verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş
Filenin Sultanları’nın VNL’nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
15 Mayıs Çarşamba
20.00 Japonya - Türkiye
16 Mayıs Perşembe
20.00 Hollanda - Türkiye
18 Mayıs Cumartesi
20.00 İtalya - Türkiye
19 Mayıs Pazar
20.00 Fransa - Türkiye
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