Son Dakika: Filenin Sultanları Belçika'ya acımadı... 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini namağlup aldı!
Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaştığı Belçika'yı setlerde 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni Belçika maçı ile tamamladı.
Filenin Sultanları, yedinci ve son maçında Belçika'yı setlerde 3-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika karşısında ilk seti 25-14 kazanırken ikinci sette 25-20 üstünlük sağladı.
ÜST ÜSTE 22. GALİBİYET
Filenin Sultanları üçüncü seti de 25-21 kazanarak üst üste 22. galibiyetini elde etmiş oldu.
Elemelerde oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrılan A Milli Takım, 6. maç olan Japonya karşılaşmasıyla birlikte olimpiyatlara gitmeyi garantilemişti.
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