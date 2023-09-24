Son Dakika: Filenin Sultanları Belçika'ya acımadı... 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini namağlup aldı!

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaştığı Belçika'yı setlerde 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:18
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni Belçika maçı ile tamamladı.

Filenin Sultanları, yedinci ve son maçında Belçika'yı setlerde 3-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika karşısında ilk seti 25-14 kazanırken ikinci sette 25-20 üstünlük sağladı.

ÜST ÜSTE 22. GALİBİYET

Filenin Sultanları üçüncü seti de 25-21 kazanarak üst üste 22. galibiyetini elde etmiş oldu.

Elemelerde oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrılan A Milli Takım, 6. maç olan Japonya karşılaşmasıyla birlikte olimpiyatlara gitmeyi garantilemişti.


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