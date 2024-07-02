A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yla karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, son turu maçında bugün Avusturya ile karşılaşacak.
Almanya’nın
Leipzig kentinde saat
22.00’de başlayacak ve
Portekizli hakem Artur
Soares Dias’ın yöneteceği
mücadeleyi Trt 1 naklen
yayımlayacak. Milliler
kazanıp adını çeyrek finale
yazdırmak istiyor. Mart
ayında Viyana’da oynadığımız
hazırlık maçında Milli
Takım’ı 6-1 yenen
Avusturya, Euro 2024’te
Fransa, Hollanda ve
Polonya ile mücadele
ettiği D Grubu’nu 6
puanla lider bitirdi. AyYıldızlılarda sarı kart cezalısı
kaptan Hakan Çalhanoğlu
ve Samet Akaydın forma
giyemeyecek. Millilerde
Zeki, Salih, Kenan, İsmail,
Mert Günok, Uğurcan, Mert
Müldür, Orkun, Kaan ve Arda;
bugün sarı kart görmeleri
halinde cezalı duruma
düşecek.
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