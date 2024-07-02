A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yla karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, son turu maçında bugün Avusturya ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yla karşılaşıyor
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Almanya’nın Leipzig kentinde saat 22.00’de başlayacak ve Portekizli hakem Artur Soares Dias’ın yöneteceği mücadeleyi Trt 1 naklen yayımlayacak. Milliler kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Mart ayında Viyana’da oynadığımız hazırlık maçında Milli Takım’ı 6-1 yenen Avusturya, Euro 2024’te Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider bitirdi. AyYıldızlılarda sarı kart cezalısı kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın forma giyemeyecek. Millilerde Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda; bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. 


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