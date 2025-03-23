A Milli Takım Budapeşte'den zaferle dönüyor!: Macaristan 0-3 Türkiye

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:54

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:59

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanına konuk oldu. A Milli Takım, Puskas Arena'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

TARİHİMİZDE BİR İLK

Macaristan karşısında sahasındaki ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya yedekler arasında yer aldı.

MACARLARDAN SKANDAL HAREKET

Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.

Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Macaristan 0-3 Türkiye

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

90' GOL | Abdülkerim Bardakcı farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

83' Milli Takımımızda Kenan Yıldız yerine Yusuf Akçiçek oyuna dahil oldu.

74' Macaristan'da Vecsei'nin yerine Kevin Csoboth oyuna dahil oldu.

73' SARI KART | Abdülkerim ve B.Varga arasında yaşanan gerginlik sonrası her iki oyuncu da sarı kart gördü.

72' Barış Alper, sağ kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmada Szalai araya girerek topu uzaklaştırdı.

71' Milli Takımımızda Oğuz Aydın'ın yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.

64' Milli Takımımızda Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerlerine Barış Alper Yılmaz ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

60' Macaristan'da M.Dardai ve Gazdag'ın yerlerine Szali Alex Toth oyuna dahil oldu.

59' SARI KART | Orban, orta alanda Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' Salih Özcan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

57' Kerkez, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasının sağında Bolla gelişine şutunu çekti. Kaleci Uğurcan harika bir kurtarış yaptı.

55' Kerkez, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Uğurcan'da kaldı.

51' SARI KART | Macaristan'da Dardai sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

43' SARI KART | Milli takımda Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

42' Kerem Aktürkoğlu, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39' Kerem Aktürkoğlu, ceza yayından sağ kanattan bulunan Oğuz Aydın'a yerden pasını verdi. Oğuz Aydın, bekletmeden ceza sahasına yerden çevirdi. Arda Güler'in sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

39' GOL | Arda Güler'in golü ile milli takım farkı ikiye çıkardı.

37' Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak içiyle kaleci Dibusz'un soluna kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

37' GOL | Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile milli takım öne geçti.

36' Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağından penaltı noktasına koşu yapan İsmail'e verdiği pasta Fiola'nın müdahalesi sonrasında İsmail yerde kaldı. Hakem Felix Zwayer penaltı noktasını gösterdi.

30' SARI KART | Milli takımda İsmail Yüksek sarı kart gördü.

28' Varga, ceza sahasında Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Varga'nın aşırtma vuruşunda Uğurcan harika bir kurtarışla topa sahip oldu.

27' Varga, ceza yayından ceza sahasının sağında bulunan Bolla'ya derin bir top gönderdi. Savunmamızda Eren Elmalı araya girerek topu taca gönderdi.

21' SARI KART | Macaristan'da Fiola sarı kart gördü.

20' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşu doğrudan dışarı gitti.

19' Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Milli Takımımız, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Milos Kerkez, orta alandan ceza sahasına koşu yapan Bendeguz Bolla'ya uzun bir top gönderdi. Bolla bekletmeden içeriye çevirdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Gazdag, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Samet topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.