A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
TFF, A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF, A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldığını açıkladı.
Mili takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Yunus Akgün, aday kadrodan çıkartıldı. Palermo forması giyen Rayyan Baniya, aday kadroya davet edildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."
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