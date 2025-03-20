A Milli Takım'da 2 isim Macaristan maçı kadrosunda yok!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda 2 futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'da 2 isim Macaristan maçı kadrosunda yok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:56

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi A Milli Takım'da iki isim maç kadrosuna dahil edilmedi.

A Milli Takım'da Yunus Akgün ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle Macaristan maçının kadrosunda yer almıyor.

Milli takımın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.


Etiketler: #a milli futbol takımı #mert günok #yunus akgün #Macaristan

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