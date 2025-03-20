A Milli Futbol Takımı İstanbul'da avantajı kaptı: Türkiye 3-1 Macaristan

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:02

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:59

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Millilerimiz 3-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü 9. dakikada Orkun Kökçü kaydetti ve Milli Takımımız 1-0 öne geçti. 25. dakikada ise Macaristan'da Andras Schafer, takımına beraberliği getiren golü attı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Kırmızı-Beyazlılarımızın 2. golünü attı ve Millilerimiz bir kez daha öne geçti. Dakikalar 73. gösterirken İrfan Can Kahveci, Milli Takımımızın 3. golünü attı ve farkı 2'ye yükseltti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Millilerimiz 3-1 kazandı.

RÖVANŞ 23 MART'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

Macaristan: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.

Karşılaşmadan önemli anlar | Türkiye 3-1 Macaristan

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

85' Milli takımda Kerem oyundan çıkarken Can Uzun dahil oldu.

77' SARI KART | Macaristan'da Kata sarı kart gördü.

76' Macaristan'da Nagy yerine Csoboth oyunda.

73' Mert Müldür'ün içeriye çevirdiği topta Kerem Aktürkoğlu'nun göğsüyle indirdiği topta İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutu ağlara gitti! Mükemmel bir GOL Türkiye 3-1 Macaristan

73' GOL | İrfan Can'ın attığı gol ile fark ikiye çıktı.

72' Milli takımda Orkun ile Oğuz oyundan çıkarken İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek dahil oldu.

69' Sağ kanattan gelişen hücumumuzda son çizgiden Oğuz'un yaptığı ortaya Kerem'in kafa vuruşu ağlara gitti!

69' GOL | Kerem Aktürkoğlu milli takımı öne geçiren golü kaydetti.

64' SARI KART | Macaristan'da Nagy sarı kart gördü.

59' Sağ kanattan içeriye sokulan Bolla'nın ceza sahasından vurduğu şut az farkla dışarıya çıktı.

50' Dominik Szoboszlai'nin merkezden vurduğu şut Abdülkerim'e çarparak kaleci Uğurcan'da kaldı.

46' Macaristan'da Andras Schäfer yerine Mihaly Kata oyunda.

46' Milli takımda Barış Alper yerine Deniz Gül oyunda.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave ediliyor.

44' Kenan'ın yaptığı ortada Oğuz ceza sahasında topu indirdi, Kerem son çizgide topa yetişemedi!

41' SARI KART | Milli takımda Orkun Kölçü sarı kart gördü.

37' Sol kanattan hareketlenen Schafer'in ceza sahasına attığı pasta Varga'nın şutuna Eren ayak koydu.

35' Sol kanattan atılan pasta Macaristan savunması topa ayak koydu ve top dışarıya çıktı. Milliler korner kullanacak.

34' Kerkez'in sol kanattan ortasında Varga'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

27' Milli takımda sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

25' Uğurcan'ın pas hatasıyla başladığı atakta sağ çaprazdan yapılan ortayı uzak direkte Varga indirdi, indirilen topa Schäfer'in vuruşu ağlarımıza gitti.

25' GOL | Schäfer'in golü ile Macaristan beraberliği sağladı.

23' Kullandığımız köşe vuruşunda Samet Akaydin kafayı vurdu. Savunmaya çarpan topta kale önünde karambol yaşandı ve hakem Macaristan lehine faule hükmetti.

19' SARI KART | Macaristan'da Schäfer sarı kart gördü.

13' Kerkez'in attığı uzun topta sol kanattan indirilen topa Nagy'nin şutunu Uğurcan kornere çeldi!

9' Sağ kanada atılan topta merkezden koşuyu yapan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından vurduğu plase ağlara gitti.

9' GOL | Orkun Kökçü'nün attığı gol ile milli takım öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.