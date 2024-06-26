A Milli Takım, Euro 2024’te gruptan çıkmak için Çekya ile karşılaşıyor

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

A Milli Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen Euro 2024’te kader maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, F Grubu’ndaki son karşılaşmasında Çekya ile mücadele edecek. Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve Trt 1’den naklen yayımlanacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

İŞTE TUR İHTİMALLERİMİZ

Milliler, Çekya karşısında kazanırsa veya 1 puan alırsa, Portekiz-Gürcistan maçının sonucuna bakmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Ay-Yıldızlılar, Çekya’ya yenilirse, en iyi grup üçüncüleri arasına girebilmek adına Gürcistan’ın Portekiz önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup 3.’sü arasına girerse yine son 16’ya çıkacak. Milli Takım kaybederse, Gürcistan ise Portekiz’i yenerse grup sonuncusu olacağız ve Euro 2024’e veda edeceğiz.

ARDA GÜLER VE İSMAİL İLK 11’DE

Portekiz maçına damga vuran ve 4 gündür tüm ülkenin tartıştığı Arda Güler’le ilgili teknik direktör Montella son kararını verdi. İtalyan çalıştırıcı, kasığındaki ağrı hafifleyen genç yeteneği bugün 11’de görevlendirecek. Sakatlığı süren kaleci Mert Günok ile Orkun Kökçü’nün yanı sıra sarı kart cezalısı Abdülkerim forma giyemeyecek. Montella’nın, Portekiz maçında yediği hatalı gol sonrası kalede Altay yerine Uğurcan’ı oynatması bekleniyor. Stoperde Kaan Ayhan-Merih ikilisi görev yapacak, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Ferdi oynayacak. Sağ kanatta Barış Alper, sol çizgide Kenan Yıldız, merkez orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, 10 numarada ise Arda Güler forma giyecek. Montella’nın bu maç forvetli sisteme geçip burada Cenk Tosun ya da Semih Kılıçsoy’u değerlendireceği kaydedildi. İyileşen İrfan Can Kahveci maçın ilerleyen dakikalarında şans bulacak.