A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi
A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.
Stefan Kuntz'la yeniden yapılanan A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.
Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika’yı Brezilya ve Fransa izledi.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38’inci sırada yer aldı.
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