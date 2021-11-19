A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

19 Kasım 2021 Cuma, 17:48

Stefan Kuntz'la yeniden yapılanan A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika’yı Brezilya ve Fransa izledi.

Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38’inci sırada yer aldı.



