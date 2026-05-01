A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı programı belli oldu

1.05.2026 18:18:00
Cumhuriyet Spor
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın turnuva öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. 

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."

 

İlgili Haberler

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Türkiye itirafı: 'Bırakmayı düşünmüştüm' A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası hakkında konuşan Montella, "Oyuncuların fiziksel durumu belirleyici olacak" dedi.
Dünya Kupası'nın favorileri açıklandı: İşte A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri... A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra turnuvaya katılmaya hak kazandı. ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvanın favorileri belirlendi.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstüründe değişiklik! 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, D Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin grup etabı fikstürü netleşirken Paraguay maçının saatinde değişikliğe gidildi.