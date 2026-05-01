A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı programı belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın turnuva öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."