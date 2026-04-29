A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Türkiye itirafı: 'Bırakmayı düşünmüştüm'

Dünya Kupası'na 24 yıl aranın ardından katılma başarısı gösteren A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Vincenzo Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'BENİM İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL'

Kosova’daki o kutlama kariyerinin en büyük mutluluğu mu?

“Evet diyebilirim. Ve buna Avrupa Şampiyonası’ndaki çeyrek final ve Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselme gibi diğer olağanüstü anlar da ekleniyor. Koca bir halk mutlu ve bu benim için en büyük ödül.”

'OYUNCULARIN FİZİKSEL DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK'

Dünya Kupası’nda nereye kadar gidersiniz?

“Bunu tahmin etmek kolay değil, birçok bilinmez var. Öncelikle coğrafya: Arizona’nın Phoenix şehrinde, FIFA’nın seçtiği bir bölgede antrenman yapacağız, orada 42 derece sıcaklık bekleniyor. Ama grupta Kanada’nın Vancouver şehrinde de maçımız olacak ve orada hava çok daha serin. Araştırmalara göre sıcaktan soğuğa geçmek takım için daha iyi olabilir. Ama asıl belirleyici, oyuncuların o dönemdeki fiziksel durumu olacak.”

'HAKAN, ARTIK AZ BULUNAN OYUN KURUCULARDAN BİRİ'

Kaptan Hakan Çalhanoğlu yine sakatlandı.

“Kendisiyle konuştum, İtalya Kupası finali öncesi sakin ve umutluydu. Umarım kısa sürede düzenli şekilde antrenmanlara döner. Hakan, artık az bulunan oyun kuruculardan biri. Sahada olmadığı zaman eksikliği hissedilen bir yıldız. Yanındaki oyuncu kendini daha güvende hisseder, çünkü zor anlarda topu ona verip adeta bankaya teslim ettiğini bilir.”

Inter onu takımda tutmaya karar verdi ve sözleşmesini yenileyebilir.

“Kişisel tercihlere karışmam. Benim için önemli olan, nerede oynarsa oynasın mutlu olması.”

Takımdan ayrılabilecek isimlerden biri de Roma’dan Zeki Çelik.

“Aynı şey onun için de geçerli. Benim için çok faydalı, istikrarlı ve çok yönlü bir oyuncu.”

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

“Çok gelişti. Ama daha da ileri gidebilir, çünkü asla yetinmeyen bir yapısı var. Eğer Spalletti görevde kalırsa bu onun için avantaj olur. Luciano, yeteneklerden maksimum verimi almayı iyi bilir.”

'BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM'

Montella’nın hikâyesi de az değil: yeniden motivasyon bulmak için yurt dışına gitmek zorunda kaldı.

“Keşke daha önce gitseydim. Farklı bir ülkede çalışmak hem mesleki hem insani açıdan çok şey katıyor. Belki bir gün İtalya’ya dönerim, çünkü her gün sahada olma atmosferini özlüyorum. Ama şu an Türkiye’de çok mutluyum. Burada tutkumu yeniden keşfettim. Bir ara bırakmayı bile düşünmüştüm Covid döneminde. Ailemle mutluydum ama beni heyecanlandıran teklifler yoktu. Adana’ya gitmek, bambaşka bir dünya, beni yeniden ateşledi.”

Dili öğrendiniz mi?

“Maalesef çok az. Benim için gerçekten zor. Ama diğer her şey var. Zaten sık sık eve gidiyorum.”

'BİRLİK OLMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Uluslar Ligi’nde İtalya ile karşılaşacaksınız. Sizce İtalyan futbolunun sorunu ne?

“Kendimi hoca gibi göstermek istemem. Ayrıca İtalya Milli Takımı anlatıldığı kadar kötü değil. İlk 4-5 takım seviyesinde değil ama hâlâ rekabetçi. Bence oyuncular Dünya Kupası psikolojisinden etkilendi, başaramama korkusu yaşadılar.”

Peki nasıl toparlanılır?

“Altyapıdan başlayarak. Belki gençlere önce teknik öğretilmeli, taktikle fazla boğulmamalı. Federasyon da daha özgür hareket edebilmeli. Gravina ve Gattuso’nun ne kadar çabaladığını biliyorum. Play-off öncesi ligleri durdurmak istediler ama olmadı. Türkiye’de aynı durumda, benim isteğimle maçlar oynanmadı. Birlik olmak çok önemli.”