A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği!

24.09.2025 14:24:00
Cumhuriyet Spor
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Bulgaristan'da teknik direktör değişimi yaşandı.

Bulgaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Aleksandar Dimitrov getirildi. Dimitrov ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bulgaristan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantının ardından 49 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı açıklandı. Alexander Dimitrov, Bulgaristan U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Öte yandan Dimitrov'dan boşalan U21 Milli Takım teknik direktörlüğü görevine ise 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giyen Todor Yanchev getirildi.

Aleksandar Dimitrov, ilk maçına Türkiye'ye karşı çıkacak.

İlgili Konular: #Bulgaristan #A Milli Takım #dünya kupası elemeleri

