A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Doğan Alemdar kamptan ayrıldı!
A Milli Takım'da Doğan Alemdar, Konya'daki kamptan ayrıldı. Alemdar, Ümit Milli Takım kampına katılacak.
A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik yaşandı.
TFF, Doğan Alemdar'ın Ümit Milli Takım kadrosuna dahil olacağını açıkladı.
İşte TFF'nin açıklaması:
"A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kalecimiz Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dâhil edildi.
A ve Ümit Millî Takım aday kadroları belirlenirken yapılan planlamaya istinaden, A Millî Takım'ın Konya'daki kampından ayrılan Doğan, Ümit Millî Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacak."
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Kara harekâtı başladı!
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- Mısır'dan Gazze sınırına büyük sevkıyat!