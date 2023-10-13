Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım'da
Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız ilk defa A Milli Takım formasını giydi.
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, milli takım kariyerine başladı.
Kenan, mücadelenin 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Juventus formasıyla bu sezon 4 resmi maçta forma giyen Kenan Yıldız skor katkısı sağlayamadı.
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