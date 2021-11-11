A Milli Takım’da durmak yok!
Cebelitarık’ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarına devam etti.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda cumartesi günü Cebelitarık’ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde Abdülkadir Ömür, tedbir amaçlı dinlendirildiği için antrenmanda yer almadı.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda cumartesi günü Cebelitarık’ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Antrenmana tedbir amaçlı dinlendirilen Abdülkadir Ömür katılmadı. Günü çift idmanla geçiren millilerin akşam çalışması, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde futbolcuları taktik tahtasının başında toplayan Stefan Kuntz, öğrencileriyle bir süre toplantı yaparak taktik üzerinde çalıştı. Daha sonra ısınma hareketlerine geçen futbolcular, ardından 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktiği üzerinde duruldu. Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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