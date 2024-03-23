A Milli Takım'dan Macaristan'da tatsız prova! | Macaristan 1-0 Türkiye

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 00:42
A Milli Takım'dan Macaristan'da tatsız prova! | Macaristan 1-0 Türkiye
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti.

A Milli Takım'da 77. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan Can Uzun ilk kez milli takım forması giydi.

Macaristan'ın 90+2. dakikada Andras Schafer'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.


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