A Milli Takım'dan Macaristan'da tatsız prova! | Macaristan 1-0 Türkiye
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti.
A Milli Takım'da 77. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan Can Uzun ilk kez milli takım forması giydi.
Macaristan'ın 90+2. dakikada Andras Schafer'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Karabük'te HPV ve HIV belirtilerinde artış
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- Karabük'te 'emeklilere' mesaj
- En az 40 ölü, 100'den fazla yaralı!
- 'Ahmet Hakan aleyhimize çalışıyor'
- Kıl dönmesini almaya çalıştı: Beyin ölümü gerçekleşti
- O kentte oylar yükselişte!
- AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı
- Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
- İBB, Çiller 'kıyağını' iptal ettirdi