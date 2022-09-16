A Milli Takım'ın aday kadrosunda Salih Uçan yer almadı, Beşiktaş tepki gösterdi

16 Eylül 2022 Cuma, 15:51

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de Lüksemburg'u konuk edecek. 25 Eylül'de ise Faroe Adaları'na konuk olacak.

İki karşılaşma öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu kadroya almazken; özellikle sezonun en formda oyuncularından Salih Uçan'ın olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Beşiktaş, Salih Uçan'ın kadroda yer almamasına bir sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi. İşte o paylaşım...