A Milli Takım'ın aday kadrosunda Salih Uçan yer almadı, Beşiktaş tepki gösterdi

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un sezonun en formda isimlerinden Salih Uçan'ı kadroya davet etmemesine Beşiktaş cephesinden tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 15:51
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Salih Uçan yer almadı, Beşiktaş tepki gösterdi
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A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de Lüksemburg'u konuk edecek. 25 Eylül'de ise Faroe Adaları'na konuk olacak.

İki karşılaşma öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu kadroya almazken; özellikle sezonun en formda oyuncularından Salih Uçan'ın olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. 

Beşiktaş, Salih Uçan'ın kadroda yer almamasına bir sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi. İşte o paylaşım...


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