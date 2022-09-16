Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'a milli davet
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'a milli davet geldi. Hollanda Futbol Federasyonu, Hollanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve Belçika ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda Beşiktaş'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Wout Weghorst da yer aldı.
"DÜNYA KUPASI KADROM AŞAĞI YUKARI BÖYLE OLACAK"
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal'in yaptığı açıklama, Weghorst'un Dünya Kupası'nda yer alma ihtimalini güçlendirdi. Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası kadrom aşağı yukarı böyle olacak. Burada yer alan oyuncularımın büyük çoğunluğunu Katar'a çağıracağım" ifadelerini kullandı.
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