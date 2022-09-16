Tekerlekli sandalye basketbolda millilerin rakibi Japonya!
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda milliler finalde 16 Eylül Cuma günü Japonya ile karşılaşacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, yarı finalde Almanya'yı 63-56 yenerek finale yükseldi.
Milli takım, finalde Japonya ile eşleşti. Final müsabakası cuma günü oynanacak.
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