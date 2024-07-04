A Milli Takım’ın Euro 2024’te çeyrek finale çıkmasının perde arkasında ‘ekip’ olmak yatıyor

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Bu başarının perde arkasında, AyYıldızlı ekibin kampın başladığı ilk günden bu yana teknik direktör Montella yönetiminde “takım ruhunu” çok iyi şekilde yansıtması yatıyor. Euro 2024’ün en genç ikinci takımı konumundaki Türkiye, gençliği ve tecrübeyi dengeli şekilde harmanlayıp bunu sahadaki performansa olumlu şekilde sundu. Portekiz maçındaki kadro tercihi ve Arda Güler’i yedek bırakmasının ardından bazı çevrelerin eleştiri oklarının hedefinde kalan Montella, taktik disiplinden taviz vermedi. İlk 11’de oynayan veya yedek kulübesinde oturan her futbolcusuna zamanı geldiğinde görev veren İtalyan hoca, takım içinde bu konuda büyük takdir topladı.

"TÜRK YÜREĞİNİ GÖRDÜK"

Montella, “Takım ruhu inanılmazdı. Bu takım ruhunu sahaya yansıttıkları için takımı tebrik ediyorum. Tüm ülke için çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Sahada ciddi bir takım ruhu gösterildi. Bundan gurur duyuyorum. Bu ruhu sahada görmek istisnai, harika bir şey. Formasyonun, taktiğin ötesinde bunu görmek çok önemli. Avusturya karşısında Türk yüreğini sahada gördük. Benim de bu ülkeyle ilgili sevdiğim şey zaten bu” dedi.

