A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

A Milli Takım, EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 23:22
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Abone Ol google-news

A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz aralığında düzenlenecek olan EURO 2024'ün 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Milli Takım aday kadrosundan Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar ve Abdülkadir Ömür çıkartılan isimler oldu.

İşte A Milli Takım'ın o kadrosu:


A Milli Takım haberleri EURO 2024 haberleri Vincenzo Montella haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler