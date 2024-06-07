A Milli Takım'ın rakibi Çekya Malta karşısında farklı kazandı
A Milli Takım'ın, EURO24 rakiplerinden Çekya hazırlık maçında Malta'yı 7-1 yendi.
A Milli Takım'ın, EURO 2024 rakiplerinden Çekya oynadığı hazırlık maçında Malta'yı 7-1 mağşup etti.
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antonín Barak, 44 ve 57. dakikalarda Mojmir Chytil, 47. dakikada David Jurasek, 71. dakikada Ondrej Lingr, 85. dakikada Matej Jurasek ve 89. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.
Malta'nın tek golünü ise 59. dakikada Paul Mbong kaydetti. Ayrıca Malta da Joseph Mbong 89. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.
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