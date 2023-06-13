Aaron Boupendza, ABD'ye transfer oldu!

MLS takımlarından FC Cincinnati, bir dönem Hatayspor'da da forma giyen Gabonlu Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:58
Aaron Boupendza, ABD'ye transfer oldu!
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Major League Soccer ekiplerinden FC Cincinnati, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig gol kralı olan Aaron Boupendza'yı transfer ettiğini duyurdu.

FC Cincinnati, Gabonlu golcü için Al-Shabab'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 

2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol atarak ligi gol kralı tamamlayan Boupendza sezonun sonunda 4,25 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al- Arabi'ye transfer olmuştu. 

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 21 maçta 13 gol 3 asist kaydetti.

Boupendza'nın adı Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.


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