Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Peki, Aaron Ramsey kimdir, kaç yaşında, nereli? Aaron Ramsey hangi takımlarda oynadı? Ramsey gol attığında kimler öldü?

AARON RAMSEY KİMDİR?

Aaron Ramsey 26 Aralık 1990 tarihinde Galler'in Caerphilly kasabasında dünyaya gelmiştir.

Bugün 36 yaşında olan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine 2007'de 17 yaşındayken başlamıştır.

AARON RAMSEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cardiff City'le başladığı futbol yaşamına 2008 yılında Arsenal'e transfer olarak devam etmiştir.

Tam 11 yıl Arsenal forması giyen tecrübeli oyuncu Arsenal'le 262 maça çıkıp 40 gol atmıştır.

2019'da Juventus'a transfer olan ünlü futbolcu, 2022'de şu an formasını giydiği Rangers'a kiralık olarak olarak gelmiştir.

Aaron Ramsey şu anda Juventus kulübünün sözleşmeli futbolcusu durumundadır.

RAMSEY'İN LANETİ

Ramsey, özellikle Arsenal'de oynadığı dönemde attığı her golden sonra bir ünlünün ölmesi nedeniyle dünyanın en çok konuşulan kişilerinden olmuştu.

"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere göre olaylar şöyle sıralanmıştı:

- 14 Ekim 2009’da oynanan Liechtenstein - Galler maçından iki gün sonra 16 Ekim 2009’da İspanyol spor yazarı ve yorumcusu Andres Fontes hayatını kaybetti.

- 14 Kasım 2009’da oynanan Galler - İskoçya maçından iki gün sonra 16 Kasım 2009’da bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Meksikalı milli futbolcu Antonio de Nigris Guajardo hayatını kaybetti.

- 27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta ayağı iki yerinden kırıldığında Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem ve tsunami meydana geldi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

- 11 Şubat 2012’de oynanan Sunderland - Arsenal maçından sonra dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston hayatını kaybetti.

- 4 Ağustos 2012’de oynanan Birleşik Krallık - Kore maçından bir gün sonra 5 Ağuston 2012’de Latin Amerika müziğinin önde gelen isimlerinden Chavela Vargas hayatını kaybetti.

- 22 Mart 2013’de oynanan İskoçya - Galler maçından sonra Kübalı piyanist, orkestra şefi, besteci ve aranjör Bebo Valdes öldü.

- 14 Mayıs 2013’de oynanan Arsenal - Wigan maçından üç gün sonra 17 Mayıs 2013’de Arjantin’in uluslararası alanda tanınmayan devlet başkanı Jorge Rafael Videla öldü.

- 18 Eylül 2013’de oynanan Marsilya - Arsenal maçından sonra ABD'li boksör Ken Norton yaşama veda etti.

- 30 Kasım 2013’de oynanan Cardiff - Arsenal maçından sonra ünlü oyuncu ABD’li Paul Walker hayatını kaybetti.

- 20 Nisan 2014’de oynanan Hull City - Arsenal maçından sonra bu kez de Kanadalı ünlü boksör Rubin Carter öldü.

- 11 Mayıs 2014’de oynanan Norwich - Arsenal maçından bir gün sonra 12 Mayıs 2014’de çok izlenen film olan Alien (Yaratık) karakterinin yaratıcısı H.R Giger hayatını kaybetti.