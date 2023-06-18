Aaron Ramsey: 'Türkiye maçı iyi bir fırsat'

Yayınlanma: 18.06.2023 - 19:20

Güncelleme: 18.06.2023 - 19:20

Euro 2024 Elemeleri çerçevesinde Türkiye ile karşılaşacak Galler’de forma giyen Aaron Ramsey, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Uzun yıllar Arsenal ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Galler Kaptanı Aaron Ramsey şu sözleri kaydetti:

“Daha önce 2020’de Türkiye ile karşı karşıya gelmiştik. Bakü’de Azeri ve Türk taraftarlar vardı. Yarın da çok ateşli bir akşam olacak. Şartlar farklı olabilir. Bunu maça çıkınca görebiliriz. Ermenistan maçındaki hakem kararları hakkında konuşamam. İnancımız sürüyor. Önümüzde maçlar var. Şu ana kadar 3 maç oynadık. Her şey olabilir. Galler taraftarlarına bekledikleri galibiyeti gösterebiliriz. Türkiye maçı da bunun için bir fırsat.

"TÜRKİYE MAÇI İYİ BİR FIRSAT"

Ermenistan mağlubiyetinden çıkarmamız gereken dersler var. Türkiye maçı da bunu gösterebilmek için iyi bir fırsat. Bu yüzden bir sonraki maç fırsattır. Moralimizi bozmamız gerekiyor. Futbol oynamaya devam edeceğim. Formum el verdiğince takıma katkı vermek istiyorum. Ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Kadromuz elinden geleni yapıyor. Almanya’ya gitmenin yolunu arıyoruz. Yarınki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Türk seyircisi çok coşkulu. Onların karşısında oynamayı iple çekiyorum."