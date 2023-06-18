UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İtalya oldu
Avrupa Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya Avrupa üçüncüsü oldu.
Avrupa Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve turnuvayı 3. olarak bitirdi.
İtalya'nın gollerini 6. dakikada Federico Dimarco, 20. dakikada Davide Frattesi ve 72. dakikada Federico Chiesa'dan geldi. Turnuvayı 4. sırada tamamlayan Hollanda'nın gollerini de 68. dakikada Steven Bergwijn ve 89. dakikada Georginio Wijnaldum'dan geldi.
EURO 2020'DEN SONRA İLK MADALYA
En son EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan İtalya 3 sene sonra ilk madalyasını kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Abdüllatif Şener şaşırtmadı: Halayla yanıt verdi
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi
- Konut ihalesi yine tanıdığa
- Cumhuriyet’e suikast!...
- Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Süresi uzatıldı!
- Asgari ücrete zam trafiği!