ABD Açık'ta Casper Ruud ile Ons Jabeur yarı finalde!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile kadınların 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Casper Ruud ile Ons Jabeur, yarı finale yükseldi.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde çeyrek final maçları oynandı.
Erkeklerde 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud, 13 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
RUUD İLE JABEUR İLK KEZ YARI FİNALDE
ABD Açık'ta ilk kez yarı final bileti alan Ruud, Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Tunuslu Ons Jabeur, dünya 46 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle eledi.
Jabeur, kariyerinin ilk ABD Açık yarı finalinde Coco Gauff-Caroline Garcia maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
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