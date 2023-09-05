ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:32

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:32

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün akşam seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 13 numaralı seribaşı Daria Kasatkina ile karşılaştı. 75 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, son 8 raket arasına kaldı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jebur, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng'e 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

MEDVEDEV VE ZVEREV ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı ve 2021 şampiyonu Rus Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2' lik setlerle 3-1 mağlup etti.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 6 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

ERKEKLER

Carlos Alcaraz (1) - Alexander Zverev (12)

Daniil Medvedev (3) - Andrey Rublev (8)

Frances Tiafoe (10) - Ben Shelton

Taylor Fritz (9) - Novak Djokovic (2)

KADINLAR

Jelena Ostapenko (20) - Coco Gauff (6)

Sorana Cirstea (30) - Karolina Muchova (10)

Marketa Vondrousova (9) - Madison Keys (17)

Qinwen Zheng (23) - Aryna Sabalenka (2)