Sabalenka ve Medvedev, ABD Açık'ta çeyrek finalde

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ile Daniil Medvedev, çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:52
Sabalenka ve Medvedev, ABD Açık'ta çeyrek finalde
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New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 8. gün akşam seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 13 numaralı seribaşı Daria Kasatkina ile karşılaştı. 75 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, son 8 raket arasına kaldı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jebur, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng'e 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam çeyrek finaline çıkan Zheng, Sabalenka ile eşleşti.

MEDVEDEV VE ZVEREV, ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı ve 2021 şampiyonu Rus Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2' lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Medvedev, çeyrek finalde vatandaşı ve 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 6 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finalde son şampiyon Carlos Alcaraz'a rakip oldu.


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aryna sabalenka daniil medvedev ABD Açık

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